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Новости

28 июня 2013, 17:15

Происшествия

На Фрязевской улице панелевоз снес фонарный столб

На Фрязевской улице панелевоз снес фонарный столб

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На Фрязевской улице панелевоз снес фонарный столб. Авария произошла под Новогиреевской эстакадой. Оборванные провода упали на легковой автомобиль. Его водитель не рискнул продолжать движение до приезда ремонтных бригад. На месте происшествия образовалась большая пробка. Объезжать рухнувшую конструкцию автовладельцам пришлось по встречной полосе. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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