В аварии на МКАД погибли три человека

На 40-м километре МКАД водитель такси въехал под КамАЗ. В результате ДТП три человека погибли – таксист и два пассажира. Водитель грузовика получил ушибы. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

А на Новорязанском шоссе в Подмосковье в ДТП попала автоцистерна, перевозившая сухой лед. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии дорогу окутали пары вещества.

О других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

