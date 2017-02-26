Вооруженный водитель въехал в прохожих в Германии

В немецком городе Гейдельберг автомобиль въехал в прохожих, передает телеканал "Москва 24". По последним данным, один из пострадавших при инциденте скончался в больнице, еще двое отделались легкими ранениями.

Водитель попытался скрыться с места аварии. Пешеходы заметили в его руке нож.

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить преступника. Он был ранен.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Личность водителя установлена – это 35-летний гражданин Германии.