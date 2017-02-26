26 февраля 2017, 09:15Происшествия
Вооруженный водитель въехал в прохожих в Германии
В немецком городе Гейдельберг автомобиль въехал в прохожих, передает телеканал "Москва 24". По последним данным, один из пострадавших при инциденте скончался в больнице, еще двое отделались легкими ранениями.
Водитель попытался скрыться с места аварии. Пешеходы заметили в его руке нож.
Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить преступника. Он был ранен.
Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Личность водителя установлена – это 35-летний гражданин Германии.