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26 февраля 2017, 09:15

Происшествия

Вооруженный водитель въехал в прохожих в Германии

Вооруженный водитель въехал в прохожих в Германии

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В немецком городе Гейдельберг автомобиль въехал в прохожих, передает телеканал "Москва 24". По последним данным, один из пострадавших при инциденте скончался в больнице, еще двое отделались легкими ранениями.

Водитель попытался скрыться с места аварии. Пешеходы заметили в его руке нож.

Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить преступника. Он был ранен.

Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Личность водителя установлена – это 35-летний гражданин Германии.
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