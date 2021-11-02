Пассажирка сняла момент ДТП с BMW на Молодогвардейской улице в Москве

Одна из пассажирок сняла момент аварии с BMW. ДТП случилось на Молодогвардейской улице поздно ночью в воскресенье, 31 октября.

Внедорожник на огромной скорости врезался в разворачивающийся грузовик. На видео за секунду до столкновения одна из девушек в BMW спрашивает, точно ли они не разобьются.

По некоторым данным, молодые люди хотели протестировать машину и снять ролик для соцсети, поэтому разогнались до максимума.

От мощного удара авто разбросало по дороге. Грузовик разорвало на части, а БМВ въехал в столб. Травмы получили два человека.