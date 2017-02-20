Житель Ново-Переделкина забаррикадировался в собственной квартире, передает телеканал "Москва 24".

Полицейские сейчас находятся на месте происшествия, с мужчиной ведут переговоры, чтобы он сдался и открыл дверь. Родственники опасаются за состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что 27-летний мужчина удерживает в квартире на Боровском шоссе заложников, но как пояснили в полиции это не так, он, наоборот, не впускает к себе жену и детей.

Также мужчина пишет в соцсетях о намерении связаться с посольством Ирана. С дипломатами, судя по тексту, автор намерен обсудить "вопрос сохранения жизни".