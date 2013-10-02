При ремонте Большого и Малого театров украдено 100 млн рублей

02 октября 2013, 15:15
Столичные следователи выявили крупные хищения при ремонте Большого и Малого театров. Ущерб составил более 100 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, руководители подрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции, составили фиктивные акты приемки выполненных работ, которые практически не выполнялись.
Несмотря на это, работы были приняты и полностью оплачены из федерального бюджета.
В ходе расследования проведены несколько судебных строительно-технических экспертиз, которые подтвердили доводы следствия.
В качестве обвиняемых в совершении вышеуказанных преступлений привлечены 4 человека. Органы предварительного следствия также располагают сведениями о причастности к хищениям ряда представителей заказчиков.
Напомним, Большой театр закрылся на ремонт в 2005 году, а открытие главной сцены состоялось через шесть лет. На реконструкцию потратили более 35 миллиардов рублей.
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