При ремонте Большого и Малого театров украдено 100 млн рублей

Столичные следователи выявили крупные хищения при ремонте Большого и Малого театров. Ущерб составил более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, руководители подрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции, составили фиктивные акты приемки выполненных работ, которые практически не выполнялись.

Несмотря на это, работы были приняты и полностью оплачены из федерального бюджета.

В ходе расследования проведены несколько судебных строительно-технических экспертиз, которые подтвердили доводы следствия.

В качестве обвиняемых в совершении вышеуказанных преступлений привлечены 4 человека. Органы предварительного следствия также располагают сведениями о причастности к хищениям ряда представителей заказчиков.

Напомним, Большой театр закрылся на ремонт в 2005 году, а открытие главной сцены состоялось через шесть лет. На реконструкцию потратили более 35 миллиардов рублей.