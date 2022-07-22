Анастасия Ракова: Первая Градская больница отмечает юбилей – 220 лет

Первая Градская больница отметила 220-летний юбилей. Это одна из крупнейших клиник в России. В Первой Градской активно внедряют инновационные методики диагностики и лечения.

Каждый год через стационары больницы проходит больше 60 тысяч человек. Там им оказывают помощь по таким направлениям как кардиология, ревматология, челюстно-лицевая хирургия, урология, гинекология, травматология и другим. Больше 600 тысяч пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно. Подробнее о работе медиков и истории больницы – в эфире телеканала Москва 24.