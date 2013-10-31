Госдума намерена штрафовать любителей агрессивного стиля вождения

Депутаты предлагают наказывать автолюбителей за намеренное создание аварийной ситуации на дороге. Соответствующий законопроект будет внесен сегодня в Госдуму. Размер штрафа составит до 5 тысяч рублей, но только в том случае, если неподобающее поведение зафиксируют приборы фотовидеофиксации.

Кроме этого, депутаты Госдумы собираются запретить примирение сторон в случае гибели человека в ДТП. Парламентарии считают возмутительным тот факт, что виновные в аварии люди просто откупаются от родственников погибшего и уходят от ответственности и судимости.