31 августа, 17:15Общество
Минимальная стоимость букетов к 1 сентября на Рижском рынке составила 1 000 рублей
Перед началом учебного года на Рижском рынке в Москве собралось много покупателей, которые выбирают букеты для учителей. Стоимость цветов начинается от 1 000 рублей.
Спрос на цветы вырос в 3,5 раза по сравнению с началом прошлой недели. Москвичи чаще выбирают для школьных линеек монобукеты. В числе самых популярных цветов – розы, герберы, гладиолусы и хризантемы.
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