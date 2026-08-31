Минимальная стоимость букетов к 1 сентября на Рижском рынке составила 1 000 рублей

Перед началом учебного года на Рижском рынке в Москве собралось много покупателей, которые выбирают букеты для учителей. Стоимость цветов начинается от 1 000 рублей.

Спрос на цветы вырос в 3,5 раза по сравнению с началом прошлой недели. Москвичи чаще выбирают для школьных линеек монобукеты. В числе самых популярных цветов – розы, герберы, гладиолусы и хризантемы.

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