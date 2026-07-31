Правительство запретило майнинг в Москве и Подмосковье до 2032 года

Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве, Московской области и нескольких приграничных районах Курской области. Ограничения вступают в силу с 15 августа 2026 года и продлятся до конца 2032 года.

Эксперт Андрей Бархота пояснил, что причина – слишком широкое распространение майнинга: ежемесячно в криптовалюту перетекает более 500 миллиардов рублей наличных, что создает угрозу для финансовой системы. При этом полный запрет на майнинг уже действует в десяти регионах России.

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