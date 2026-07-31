С 1 августа вступают в силу изменения по пенсиям и штрафам для УК

С 1 августа в России вступает в силу около сотни изменений в законах, касающихся в том числе личных финансов. Например, работающим пенсионерам проиндексируют пенсии – в среднем, прибавка составит около 470 рублей, это коснется примерно 8,5 миллиона человек.

Управляющие компании, которые препятствуют доступу операторов связи в многоквартирные дома, теперь могут быть оштрафованы на сумму до полумиллиона рублей.

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