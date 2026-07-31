В Доме книги на Новом Арбате представили альбом памяти Александра Куприянова

В Московском доме книги на Арбате состоялось памятное мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения журналиста и писателя Александра Куприянова. В честь юбилея был представлен сборник воспоминаний коллег, отрывков из произведений и редких фотографий "Наш Купер".

Александр Куприянов начал свой путь в журналистике в 1970-х годах. Он руководил газетой "Вечерняя Москва" и радио "Комсомольская правда", а также был награжден орденами Дружбы и "Знак Почета".

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