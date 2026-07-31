Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 11:45

Город

Более 77 площадок объединил летний фестиваль "Усадьбы Москвы"

Более 77 площадок объединил летний фестиваль "Усадьбы Москвы"

Собянин утвердил даты проведения Московского стартап-саммита

Движение на Садовом кольце перекроют 1 августа

Зрители Москвы 24 могут стать героями эфира

В "Лужниках" открылась юбилейная экспозиция к 70-летию спорткомплекса

Рейс в Анталью из Домодедово задержали почти на 12 часов

Роспотребнадзор встал на сторону обманутых клиентов фитнес-клуба в Москве

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве 1 и 2 августа

Ракова рассказала о помощи ИИ врачам в рамках проекта "Умный прием" в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 июля

Более 77 площадок участвуют в фестивале "Усадьбы Москвы". Проект уже начался и продлится 100 дней. Гости столицы смогут посетить старинные особняки и узнать больше об их истории.

Программа включает иммерсивные спектакли, исторические реконструкции, тематические фотозоны и другие культурные мероприятия. Среди ключевых участников – "Коломенское", "Царицыно", "Кусково", "Люблино" и другие знаковые усадьбы Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаДемид Густов

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика