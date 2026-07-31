Более 77 площадок объединил летний фестиваль "Усадьбы Москвы"

Более 77 площадок участвуют в фестивале "Усадьбы Москвы". Проект уже начался и продлится 100 дней. Гости столицы смогут посетить старинные особняки и узнать больше об их истории.

Программа включает иммерсивные спектакли, исторические реконструкции, тематические фотозоны и другие культурные мероприятия. Среди ключевых участников – "Коломенское", "Царицыно", "Кусково", "Люблино" и другие знаковые усадьбы Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.