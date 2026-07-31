Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу с 1 августа

Изменения в законах вступят в силу в России с 1 августа 2026 года. Самозанятые впервые смогут получать оплачиваемый больничный, если заранее подключились к программе добровольного социального страхования и регулярно платили взносы.

Работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом пенсионных баллов, заработанных за прошлый год. Кроме того, налоговые уведомления будут автоматически приходить в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Изменения коснутся и ЖКУ. Плата за содержание общего имущества и текущий ремонт теперь будет указываться в разных строках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.