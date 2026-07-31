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31 июля, 08:45

Транспорт

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменится 2 и 3 августа

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменится 2 и 3 августа

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Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, изменится 2 и 3 августа. Это связано с работами по замене стрелочного перевода на станции Столбовая. Технологическое "окно" назначено 20:00 2 августа до 06:00 3 августа.

У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, 4 поезда отменят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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