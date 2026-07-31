Собянин: благоустройство Екатерининского парка завершится в этом году

Благоустройство Екатерининского парка полностью завершится в 2026 году. Подробности Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Перед специалистами комплекса городского хозяйства стояла непростая задача – сохранить историко-культурное наследие и аккуратно соединить его с современными дизайнерскими решениями.

При этом особое внимание уделяется созданию комфортных условий для маломобильных граждан. Парк объединит в себе разные виды отдыха.

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