31 июля, 06:45Мэр Москвы
Собянин: благоустройство Екатерининского парка завершится в этом году
Благоустройство Екатерининского парка полностью завершится в 2026 году. Подробности Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Перед специалистами комплекса городского хозяйства стояла непростая задача – сохранить историко-культурное наследие и аккуратно соединить его с современными дизайнерскими решениями.
При этом особое внимание уделяется созданию комфортных условий для маломобильных граждан. Парк объединит в себе разные виды отдыха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.