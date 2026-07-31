В Москве началась подготовка к празднованию Дня ВДВ и Ильина дня

В Москве готовятся отметить День ВДВ и Ильин день. Праздничные мероприятия состоятся в воскресенье, 2 августа. Военнослужащие и ветераны ВДВ, в том числе участники специальной военной операции, соберутся в центре города.

На 11:00 запланирован крестный ход по Ильинке до Красной площади. Затем у стен Кремля состоятся показательные выступления. После торжества переместятся в "Зарядье". Там пройдет чествование ветеранов и концерт.

Главной неофициальной площадкой праздника традиционно станет Парк Горького. Там голубые береты собираются каждый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.