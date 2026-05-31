Роспотребнадзор определил 9 безопасных зон для купания в Москве

Роспотребнадзор определил 9 безопасных зон для купания в природных водоемах Москвы. В список вошли озеро "Белое", Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", Пионерский пруд и "Тропарево".

Три зоны отдыха с купанием закрыты на реконструкцию: "Мещерское", озеро "Черное" и Головинские пруды. В зоне отдыха "Левобережье" купаться запрещено, вода и песок там не соответствуют качеству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.