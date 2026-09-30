Нетаньяху встретился с пассажиром, помогавшим остановить нападавшего на рейсе Flydubai

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с героем, который помог нейтрализовать вооруженного пилота на рейсе Flydubai. Спецслужбы Израиля квалифицировали произошедшее на борту как теракт.

По предварительным данным, четверо пассажиров остановили и удерживали нападавшего. Контроль над воздушным судном взяли на себя другие пилоты, летевшие этим рейсом в качестве обычных пассажиров, они и выполнили экстренную посадку лайнера.

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