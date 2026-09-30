Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 21:15

Происшествия

Эвакуационный рейс с пассажирами Flydubai прибыл в Израиль

Эвакуационный рейс с пассажирами Flydubai прибыл в Израиль

Пассажиры рейса Flydubai прибыли в Израиль

Один из водителей получил травмы в результате ДТП на Веерной улице

Эвакуационный рейс Flydubai вылетел в Израиль

Сумма ущерба в результате ДТП на Веерной улице составила несколько миллионов рублей

Автомобили Infiniti, Porsche и BMW столкнулись на Веерной улице

В Саудовской Аравии задержали пилота, ударившего напарника ножом во время рейса Flydubai

Массовая авария произошла на Веерной улице

В Саудовской Аравии началась посадка на эвакуационный самолет компании Flydubai

Сумки и часы более чем на 4 млн руб обнаружили у пассажирки в Домодедово

В аэропорту Бен-Гурион приземлился эвакуационный самолет с пассажирами рейса FlyDubai, на борту которого произошло ЧП. Из Саудовской Аравии в Израиль доставили 174 гражданина страны.

Израильская полиция рассматривает нападение одного из пилотов как попытку совершить крушение лайнера. После посадки люди начали аплодировать, а в аэропорту их встретили родственники, журналисты и бригады скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика