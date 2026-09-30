Эвакуационный рейс с пассажирами Flydubai прибыл в Израиль

В аэропорту Бен-Гурион приземлился эвакуационный самолет с пассажирами рейса FlyDubai, на борту которого произошло ЧП. Из Саудовской Аравии в Израиль доставили 174 гражданина страны.

Израильская полиция рассматривает нападение одного из пилотов как попытку совершить крушение лайнера. После посадки люди начали аплодировать, а в аэропорту их встретили родственники, журналисты и бригады скорой помощи.

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