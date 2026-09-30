Пассажиры рейса Flydubai прибыли в Израиль

Эвакуационный самолет с пассажирами рейса Flydubai, на котором произошло ЧП, приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Из Саудовской Аравии прилетели 174 гражданина Израиля.

Израильская полиция рассматривает нападение одного из пилотов как попытку совершить крушение лайнера в террористических целях. После приземления пассажиры начали аплодировать, а в аэропорту их ждали родственники, журналисты и врачи скорой помощи.

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