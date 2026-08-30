Как минимум 7 человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра

По меньшей мере 7 человек погибли при крушении парома у берегов Северного Кипра. По данным властей, 172 пассажира спасены. Судьба еще 23 человек остается неизвестной.

Как сообщает Российский союз туриндустрии, подтвержденных данных о наличии россиян на борту судна нет. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, судно начало набирать воду, после чего перевернулось.

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