Посольство России выяснит, есть ли граждане РФ среди пострадавших на пароме у Кипра

Посольство России выяснит, были ли россияне на борту парома, перевернувшегося у берегов Северного Кипра. Российский союз туриндустрии следит за ситуацией.

На борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Судно оказалось в воде примерно в 2,5 километрах от берега. Около 100 пассажиров уже спасены.

По информации властей, есть погибшие, их число уточняется. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.