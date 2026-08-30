Фестиваль ко Дню знаний состоялся на северо-западе Москвы

В районе Куркино 29 августа в пятый раз состоялся фестиваль "Карта знаний", приуроченный к началу учебного года. Мероприятие на фестивальной площадке "Московские сезоны" на Соколово-Мещерской улице было организовано администрацией муниципального округа Куркино и собрало порядка 300 человек.



Для гостей подготовили тематические мастер-классы: уроки классической каллиграфии и скорочтения, занятия по рисованию. Также работал сектор настольных игр, где все желающие могли сыграть в шахматы, шашки и домино. Для зрителей выступили творческие коллективы и сольные исполнители. Кроме того, на фестивале также подвели итоги серии спортивных мероприятий "Куркино Фест", включающей семейный забег, турниры по мини-футболу, волейболу и баскетболу.

Как отметил принявший участие в фестивале директор Лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Асафов, городские площадки все чаще становятся многофункциональными пространствами, на которых проводятся образовательные и спортивные программы, есть возможность представить общественные и волонтерские инициативы, а также отдохнуть с семьей.

"Районные площадки столицы объединяют разные форматы отдыха и развития. Здесь родители и дети могут вместе поучаствовать в образовательных мастер-классах, сыграть в настольные игры, заняться творчеством или посмотреть выступления артистов. При этом такие пространства востребованы в течение всего года и становятся местом для самых разных городских инициатив. Москва развивает эту инфраструктуру в жилых районах, а также в парках и других локациях. Проект "Парки Москвы" объединяет более 50 парков, этим летом в них доступно свыше 750 объектов инфраструктуры для семейного отдыха – детские и спортивные площадки, бассейны, места для пикников и другие объекты. Фестивальные площадки "Московских сезонов" также используются для разных проектов: сейчас на тридцати из них работают "Домики добра", где москвичи могут присоединиться к акциям в поддержку участников специальной военной операции. В итоге у жителей есть возможность найти рядом с домом занятие для всей семьи, провести время активно и при желании подключиться к городским инициативам", – рассказал Асафов.

Фестивальная площадка на Соколово-Мещерской улице входит в число локаций "Московских сезонов". За время развития проекта состоялось более 100 фестивалей. Сейчас в округах столицы размещено более 20 площадок с круглогодичными зонами активного отдыха. При этом во время крупных сезонных фестивалей задействуется более широкая сеть городских локаций. Например, "Путешествие в Рождество" сезона 2025–2026 годов проходило на 35 площадках по всей Москве.

Москва продолжает развивать общественные пространства в жилых районах. По итогам 2025 года в столице благоустроили свыше 80 знаковых объектов – парков, скверов, бульваров, площадей и территорий рядом с различными центрами притяжения. Основная часть работ проходила за пределами центра столицы. Обновленные пространства создают дополнительные возможности для отдыха, занятий спортом, проведения городских мероприятий и других форматов районной жизни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.