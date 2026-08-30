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30 августа, 06:15

Общество

Зрители Москвы 24 могут прислать фото и видео в чат-бот

Зрители Москвы 24 могут прислать фото и видео в чат-бот

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Жители столицы могут прислать фото и видео, рассказать о важных событиях в своих районах, о добрых делах или проблемах, требующих решения.

На экране размещен QR-код, который ведет в чат-бот в мессенджере MAX. Для участия необходимо перейти по нему. Рассказанные истории могут стать сюжетами программы "Утро в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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