Новости мира: в Непале сохраняется угроза повторного наводнения

Власти Непала предупредили о риске новых паводков из-за повышения уровня воды в реках. По последним данным, из-за стихии более 700 человек погибли, около 3 тысяч числятся пропавшими без вести.

Авиация МЧС России продолжает помогать Сербии в тушении природных пожаров на Балканах. Самолет Ил-76 совершил пять вылетов. Экипаж работал в сложных горных условиях при ограниченной видимости.

В Берне около 2 тысяч человек вышли на митинг за сохранение нейтралитета и отмену санкций, в том числе против России. Акция прошла под лозунгами "Нет – НАТО, да – нейтралитету".

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