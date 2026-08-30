Число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до шести

Число жертв ДТП с автобусом "Грузия – Москва" на Ставрополье увеличилось до шести человек. Один из пострадавших умер в реанимации.

Ночью 30 августа на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае автобус врезался в "КамАЗ" из-за несоблюдения дистанции, после чего съехал за пределы проезжей части. В больницы Пятигорска доставили 28 человек, в том числе 11 детей и подростков. На месте аварии продолжают работать экстренные службы.

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