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30 августа 2017, 06:45

Общество

Участковый из Подмосковья "закрыл" все дела за минуту

Участковый из Подмосковья "закрыл" все дела за минуту

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Участковый из Подмосковья показал мастер-класс, как закрыть все дела за одну минуту, сообщает телеканал "Москва 24".

Ролик снят в служебном кабинете, в кадре лейтенант полиции аккуратно собирает бумаги в стопку, а потом выбрасывает всю эту кипу в коридор, сопровождая эффектным пинком. В конце сотрудник полиции представляется как супер-мега-участковый и называет свое имя – Олег Лябин. Как выяснилось позже, это было профессиональное самоубийство: через несколько часов героя сети уволили. Также стало известно, что он служил в Королеве. Теперь он, вероятно, будет строить карьеру блогера.
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