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Новости

30 июля, 13:45

Общество

Глава кадрового агентства прокомментировала идею верификации нянь на "Госуслугах"

Глава кадрового агентства прокомментировала идею верификации нянь на "Госуслугах"

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Проверять домашний персонал необходимо, однако верификация нянь через портал "Госуслуги" не даст полной гарантии, считает руководитель кадрового агентства Яна Алферова.

По ее словам, портал является агрегатором данных и не несет ответственности за достоверность предоставленных документов. Поэтому родителям все равно придется самостоятельно проверять кандидатов или обращаться в кадровые агентства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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