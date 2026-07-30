30 июля, 13:45Общество
Глава кадрового агентства прокомментировала идею верификации нянь на "Госуслугах"
Проверять домашний персонал необходимо, однако верификация нянь через портал "Госуслуги" не даст полной гарантии, считает руководитель кадрового агентства Яна Алферова.
По ее словам, портал является агрегатором данных и не несет ответственности за достоверность предоставленных документов. Поэтому родителям все равно придется самостоятельно проверять кандидатов или обращаться в кадровые агентства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.