Юристы напомнили о штрафах за попытку пройти без очереди в магазине

Юристы напомнили, что попытка пройти без очереди, например в магазине или поликлинике, может обернуться серьезными проблемами. Отдельного такого запрета закон не содержит, но если проход вперед сопровождается бранью и агрессией, действия квалифицируют как мелкое хулиганство.

За это грозит штраф до 1 000 рублей либо арест до 15 суток. При неповиновении полиции штраф возрастает до 2 500 тысяч рублей, а за рукоприкладство наступает уже уголовная ответственность.

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