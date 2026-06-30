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30 июня, 11:30

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Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве из-за жары

Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве из-за жары

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Московские спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.

Численность сотрудников спасательной службы увеличена до 120 человек. Они обеспечивают безопасность отдыхающих в зонах для купания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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