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30 января 2025, 15:15

Транспорт

Старовойт доложил Путину о ходе строительства ВСМ Москва – Петербург

Старовойт доложил Путину о ходе строительства ВСМ Москва – Петербург

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург идет по графику. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

ВСМ станет первой в России скоростной магистралью, которая соединит две столицы. Длина дороги составит 679 километров, а время в пути сократится до 2 часов 15 минут. По словам министра, проект сложный, но строители укладываются в сроки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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