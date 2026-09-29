Прощание с джазменом Алексеем Козловым прошло в Москве

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом и композитором, народным артистом России Алексеем Козловым. Легендарный джазмен скончался 25 сентября в кругу семьи после непродолжительной болезни. Ему было 90 лет.

Отдать дань уважения Алексею Козлову пришли друзья, коллеги и поклонники его творчества. Среди них – певица Мариам Мерабова, пианист и педагог Игорь Бриль, пианист и дирижер Сергей Жилин, саксофонист и композитор Игорь Бутман, бас-гитаристы Сергей Слободин и Евгений Шариков, главный редактор журнала "Джаз.Ру" Кирилл Мошков. Траурное мероприятие посетил также актер и продюсер Леонид Ярмольник.

Москва онлайн вела прямую трансляцию с церемонии.