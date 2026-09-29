Территорию ВДНХ и парка "Останкино" обработают от клещей 30 сентября

На территории ВДНХ и в парке "Останкино" проведут обработку от клещей. Об этом выставочный комплекс предупредил посетителей в соцсетях.

30 сентября с 07:00 до 13:00 специалисты будут опрыскивать специальным раствором газоны и кустарники. Гостей и жителей столицы призвали в течение 24 часов после обработки не гулять по траве и не отпускать домашних животных с дорожек.

Обработку территории проводят каждую осень, чтобы обеспечить безопасность посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.