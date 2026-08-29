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Новости

29 августа, 10:00

Регионы

Новости регионов: в Казани приготовили чак-чак в виде огромного флага Татарстана

Новости регионов: в Казани приготовили чак-чак в виде огромного флага Татарстана

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Огромный флаг Татарстана приготовили в Казани из национального блюда чак-чак. Десерт вошел в книгу рекордов России. Размер сладости составляет 2 на 3 метра, вес – 300 килограммов. Угощение приготовили в честь Дня города и республики. Праздник дополнили "Хороводом дружбы народов", национальной музыкой и танцами. Попробовать гастрономический рекорд смогли многочисленные гости, которые приехали со всей России.

На Кубани стартовала уборка винограда. Уже собрали первые 5 тысяч тонн ягоды. Всего в этом году местные фермеры планируют получить не меньше 313 тысяч тонн. В регионе активно развивается эта отрасль. Сейчас виноградники в Краснодарском крае занимают уже почти 35 тысяч гектаров. Эти земли защищены от застройки или перевода в другие категории особым законом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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