Правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси изменятся в РФ с 1 сентября. Таксопарки получат право самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. При этом вещи должны быть чистыми и не иметь острых углов.

Вещи, которые не помещаются в багажник, можно будет разместить в салоне по согласованию с водителем. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно.

Новые правила также уточняют требования к перевозке домашних животных. В такси разрешат перевозить собак в намордниках и на поводках с использованием подстилки, небольших животных и птиц в клетках, которые нужно будет накрывать светонепроницаемой тканью.

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