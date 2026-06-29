Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после завершения перестройки логистики и внеплановых ремонтов. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он также заявил, что ситуация не должна повлиять на розничные цены на бензин. По его словам, стоимость топлива определяется действующей системой ценообразования и договоренностями между нефтяными компаниями и государством.

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