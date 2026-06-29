Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 12:30

Экономика

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после перестройки логистики

Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива в регионе

"Деньги 24": Банк России сократит продажи валюты почти в 8 раз

Правительственный штаб для контроля рынка топлива заработал в круглосуточном режиме

Новостройки в России дешевеют второй месяц подряд

Путин заявил, что удары по энергоинфраструктуре не создают критического дефицита

Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 июня

"Новости дня": новые рабочие места появятся в Москве

Новости мира: Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Ситуация на топливном рынке в России стабилизируется после завершения перестройки логистики и внеплановых ремонтов. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он также заявил, что ситуация не должна повлиять на розничные цены на бензин. По его словам, стоимость топлива определяется действующей системой ценообразования и договоренностями между нефтяными компаниями и государством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика