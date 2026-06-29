Проект "Лето моей карьеры" начнется в Москве 2 июля. Школьников от 14 до 17 лет приглашают познакомиться с востребованными профессиями и освоить навыки взаимодействия в команде.

Наставники помогут каждому участнику сформировать персональную карту развития для достижения целей. Программа включает экскурсии в крупные компании, которые раскроют особенности работы больших корпораций. Регистрация на первый и второй поток идет на сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.