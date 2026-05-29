МЧС опровергло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС с 1 июня

В МЧС опровергли слухи о том, что с 1 июня на заправках запретят говорить по мобильному телефону вне автомобиля. В пресс-службе ведомства заявили, что не прорабатывали таких мер.

Авторы статей ссылались на требования пожарной безопасности, но они не предусматривают прямого запрета. СМИ писали, что разговор по мобильному рядом с бензоколонкой повышает риски возникновения пожара.

