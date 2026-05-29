29 мая, 12:45Общество
Выучивший наизусть всю схему метро 6-летний москвич стал звездой соцсетей
Юный вундеркинд из Москвы стал звездой соцсетей. Ролики 6-летнего Антона набирают тысячи восхищенных лайков и комментариев. Все дело в его феноменальной памяти. Мальчик выучил наизусть огромную схему столичного метрополитена.
Он свободно ориентируется в станциях, знает все линии и пересадочные узлы и даже разбирается в тонкостях работы метро. Ребенок демонстрирует уверенное владение информацией, способной впечатлить даже опытных пассажиров метро.
Как ему это удалось? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.