Выучивший наизусть всю схему метро 6-летний москвич стал звездой соцсетей

Юный вундеркинд из Москвы стал звездой соцсетей. Ролики 6-летнего Антона набирают тысячи восхищенных лайков и комментариев. Все дело в его феноменальной памяти. Мальчик выучил наизусть огромную схему столичного метрополитена.

Он свободно ориентируется в станциях, знает все линии и пересадочные узлы и даже разбирается в тонкостях работы метро. Ребенок демонстрирует уверенное владение информацией, способной впечатлить даже опытных пассажиров метро.

Как ему это удалось? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.