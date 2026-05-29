Роспотребнадзор запретил продавать армянскую минералку "Джермук"

Продажу почти 65 миллионов бутылок армянской минеральной воды "Джермук" запретили в России. В продукции обнаружили превышение щелочных показателей, а также хлорида и сульфатов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это может негативно сказаться на здоровье и ввести потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств воды. Ограничение начинает действовать с 29 мая. Всю необходимую информацию уже направили в систему "Честный знак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.