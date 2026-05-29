29 мая, 07:15Город
Более 130 дворов обновят в 3 районах Москвы
Более 130 дворов обновят в 3 столичных районах на средства от платных парковок. Там отремонтируют тротуары, установят знаки и новые скамейки, обустроят детские и спортивные площадки.
Также высадят деревья, кустарники и обновят газоны. Изменения затронут районы Ростокино, Чертаново Южное и Нагорный. С точными адресами проведения работ можно ознакомиться на сайте управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.