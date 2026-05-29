В России предложили новые правила определения стоимости техосмотра автомобилей

Автовладельцам в России нужно будет платить за техосмотр по стоимости, рассчитанной по новой схеме. Правила, в соответствии с которым участие бизнеса в формировании тарифа снижается, предложили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Сейчас каждый регион, определяя цену на техническое обслуживание на следующий год, должен собрать информацию с местных операторов техосмотра, в том числе об их затратах на фонд оплаты труда, содержание оборудования, аренду помещений.

Такие данные должны представить не менее 50% компаний. ФАС предлагает снизить эту планку до 35%. Если бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, то установят минимально допустимую цену техосмотра – 1,5 тысячи рублей за проверку одной легковой машины.

