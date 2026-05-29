Расписание движения поездов МЦД-2 изменится в ночь на 30 и 31 мая. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

На Рижском направлении интервалы увеличатся до 1 часа 20 минут. На Курском – до 30 минут. Часть поездов по обоим направлениям проследует укороченными маршрутами. Изменения будут вводиться с 23:30 до 09:30. В этот период пройдут работы по смене стрелочного перевода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.