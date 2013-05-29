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29 мая 2013, 20:49

Технологии

Меры для обеспечения безопасности информации появятся в России

Меры для обеспечения безопасности информации появятся в России

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В России и в мире активно разрабатываются меры по защите информационной безопасности. Сейчас это одно из актуальных и важных направлений в этой сфере. Об этом рассказал журналистам менеджер по развитию бизнеса компании Cisco Systems по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Готовых стандартов по защите информации пока нет, сейчас компании только делают первые шаги, предлагают различные меры и способы защиты, изучают риски, пытаются их предугадать и предвидеть раньше, чем хакеры.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Как сказал архитектор компании Cisco по информационной безопасности Ланс Хейден, хакерские атаки вызывают у людей "страх, неопределенность и сомнения".
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