Роскомнадзор опроверг сообщения о предложении запретить детям сидеть в интернете

Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что в ведомстве предложили запретить детям до 14 лет сидеть в интернете и обязать соцсети проверять их возраст. Такие сообщения появились в СМИ накануне.

При этом, по словам специалистов, контент все равно должен соответствовать возрасту пользователя. В Госдуме считают, что платформы сами должны проверять и контролировать свои публикации и доказывать этим свою безопасность.

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