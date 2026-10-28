Штрафы за плевки на улице предложили ввести в Москве

Жители Москвы предложили ввести штрафы за плевки на улице. Сейчас в России такое наказание действует только в Ярославской области. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей, за повторное – 3 тысячи рублей.

На федеральном уровне отдельного наказания за плевки в общественных местах нет. Подобные штрафы предусмотрены в Казахстане, Сингапуре, Швейцарии и Германии.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

