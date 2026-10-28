28 октября, 07:15Транспорт
Автомобилистам рекомендовали не ждать первого снега для смены летней резины
Водителям не стоит дожидаться первого снега, чтобы поменять летние шины на зимние, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, менять резину следует, когда дневная температура в течение 5–7 дней не поднимается выше 5 градусов, а по ночам регулярно держится минусовая температура.
При похолодании летние шины теряют сцепление с дорогой, особенно во время дождя и мокрого снега. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.