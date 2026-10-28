Автомобилистам рекомендовали не ждать первого снега для смены летней резины

Водителям не стоит дожидаться первого снега, чтобы поменять летние шины на зимние, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, менять резину следует, когда дневная температура в течение 5–7 дней не поднимается выше 5 градусов, а по ночам регулярно держится минусовая температура.

При похолодании летние шины теряют сцепление с дорогой, особенно во время дождя и мокрого снега. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.