В столице реставрируют более 500 объектов культурного наследия

В настоящее время в разных районах столицы одновременно приводят в порядок более 500 объектов культурного наследия. Среди них – образец русского зодчества XVIII века, знаменитый Дом Пашкова. Специалисты реставрируют белокаменный цоколь и продолжают научные исследования.

Еще один объект – главный дом бывшей дворянской усадьбы "Узкое" XVI века на Профсоюзной улице.

Насколько сложно при реставрации одновременно сохранить исторический облик здания и приспособить его к современному использованию? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.