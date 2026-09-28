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28 сентября, 17:15

Город

В столице реставрируют более 500 объектов культурного наследия

В столице реставрируют более 500 объектов культурного наследия

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В настоящее время в разных районах столицы одновременно приводят в порядок более 500 объектов культурного наследия. Среди них – образец русского зодчества XVIII века, знаменитый Дом Пашкова. Специалисты реставрируют белокаменный цоколь и продолжают научные исследования.

Еще один объект – главный дом бывшей дворянской усадьбы "Узкое" XVI века на Профсоюзной улице.

Насколько сложно при реставрации одновременно сохранить исторический облик здания и приспособить его к современному использованию? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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