Фонтан "Старт" на ВДНХ будет работать до конца октября. Ежедневно москвичи смогут наблюдать за свето-динамической инсталляцией, которая создает эффект запуска ракеты-носителя "Восток".

Днем конструкция работает со струями распыления воды и подсветкой, а шум фонтана создает ощущение работы двигателей. Вечером под музыку струи воды взмывают на высоту до 35 метров и формируют различные фигуры с помощью светодиодов и форсунок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.