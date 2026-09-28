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28 сентября, 09:00

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Фонтан "Старт" на ВДНХ будет работать до конца октября

Фонтан "Старт" на ВДНХ будет работать до конца октября

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Фонтан "Старт" на ВДНХ будет работать до конца октября. Ежедневно москвичи смогут наблюдать за свето-динамической инсталляцией, которая создает эффект запуска ракеты-носителя "Восток".

Днем конструкция работает со струями распыления воды и подсветкой, а шум фонтана создает ощущение работы двигателей. Вечером под музыку струи воды взмывают на высоту до 35 метров и формируют различные фигуры с помощью светодиодов и форсунок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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